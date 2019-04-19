Öldürüldükten 5 yıl sonra son yolculuğuna uğurlandı

Susuz köyünde 7 Mart'ta jandarma ekiplerince arazide yapılan kazı çalışması sonrası toprağa gömülü olarak bulunan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından Banaz'a getirildi.

Banaz Merkez Camisi'nde cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Cengiz'in cenazesi, Banaz Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Cengiz'in kardeşi Selahattin Sayar ile Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Banaz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akpınar ve vatandaşlar katıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan 83 yaşındaki Hacer C'nin cesedi, 5 yıl sonra 7 Mart'ta arazide gömülü olarak bulunmuş, olaydan sonra gözaltına alınan yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C. ve gelinin babası A.U. tutuklanmıştı.