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Öldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptı

Bursa'da iş adamı Fatih Karaman'ın (38) akrabası tarafından öldürülmesinin ardından eşi Yadigar Karaman (38) şirketin başına geçti. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin yönetimini 4 aydır başarıyla sürdüren Yadigar Karaman, 'Eşim bu şirket için çok mücadele etti, bu şirketi çok büyüttü. Şimdi de bayrağı ben devraldım. 2 çocuğumuz var onlar için çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum' dedi.

  • DHA
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Bursa'da geçen 6 Temmuz'da merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken dayısı Yılmaz S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.
 
Olayın ardından Karaman'ın eşi Yadigar Karaman eşinin üçüncü kuşak yöneticisi olduğu şirketin başına geçmeye karar verdi. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin yöneticisi Yadigar Karaman, "7 ay önce, bu iş uğruna küçük dayısı eşimin canına kıydı. Eşimin dayısıyla bu işyerinden kaynaklı husumeti vardı. Bir sabah eşim evden çıktığında aracında onu kafasından vurdu. Eşim 32 saat yoğun bakımda kaldı. Olay yerinde beyin ölümü gerçekleşmişti. Daha sonra organ bağışı yaptık. 2 böbreği hayat buldu. Katil cezaevine gitti. Davamız devam ediyor" dedi.
 
'HEDEFLERİM VAR'
 
Eşinin bu firma için çok mücadele ettiğini söyleyen Karaman, "Ben de ondan bu bayrağı alıp devam etmek istedim. 2 çocuğum var onlar için çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi. Daha önce hiç yöneticilik yapmadığını belirten Karaman, "Ustalarımız 25 yıldır bizimle. Herkes bana destek oldu. İlk üç ay şirkete gelemediğim süreçte onlar yönettiler. 3 ay sonra ben devraldım. 4 aydır da işimin başındayım bu süreçte şirketi çok iyi yerlere getirdim. İşi daha iyi öğreniyorum. Yurtdışı projelerimiz de var. Teklifler geliyor. Şehir dışı şube teklifleri geliyor" dedi.

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