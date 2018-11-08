Çiftçinin şantaj sırasında kalp krizi geçirerek öldüğü ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Bekir Ö'nün 28 Ekim'de merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde başkasına ait 12. kattaki apartman dairesinde ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ölü halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden çiftçi Bekir Ö'nün cep telefonundan 17 yaşındaki Y.K. ile buluşmak için mesajlaştığını tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli Y.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle evi kiralayan Hayriye E. ile Doğan B, Emin Ö. ve Cihat E. de yakalandı.

Yapılan detaylı inceleme sonucu, şüphelilerin Y.K'ye Bekir Ö'nün telefon numarasını vererek arkadaşlık kurup Hayriye E'nin kiraladığı eve çağırmasını istediği öğrenildi.

Şüphelilerin, Y.K'nin bu teklifi kabul etmemesi üzerine ailesine zarar vermekle tehdit ettikleri, bu nedenle genç kızın isteklerini kabul edip Bekir Ö. ile görüşmeye başladığı öne sürüldü.

Daha sonra Y.K'nin Bekir Ö. ile buluşup birlikte eve gittikleri, burada saklanan diğer şüphelilerin bir anda ortaya çıkıp genç kızın ailesi olduklarını söyleyerek şantajla parasını almaya çalıştıkları ve bu sırada Bekir Ö'nün kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Bekir Ö'nün hareketsiz kalması üzerine de şüphelilerin evden ayrılıp başkasının adına kayıtlı cep telefonu hattından durumu sağlık ekiplerine bildirdikleri ileri sürüldü.

Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla, Hayriye E. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı, Doğan B, Emin Ö. ve Cihat E. ise tutuklandı.