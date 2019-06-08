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Ölüm asansör girişinde yakaladı

Kırşehir'de bir tanıdığını ziyarete giden kişi apartmanın asansör girişinde can verdi.

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Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde bir apartman girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y., adlı kişi bir tanıdığını ziyaret etmek üzere Kırşehir'e geldi. Ankara Caddesi Katipoğlu Apartmanı girişinde asansöre yönelen M.Y., yere yığıldı.

Apartman sakinlerinin fark etmesi sonrasında 112 ve polis arandı. Apartman girişinde 112 tarafından yapılan ilk inceleme sonrasında hayatını kaybettiği belirlenen M.Y.,'nin polis tarafından kimlik tespiti yapılarak ailesine haber verildi. M.Y.,'nin cansız bedeni Kırşehir Belediyesi Cenaze Aracı ile Hastane morguna kaldırıldı. Polis, apartman girişinde yaşanan ölüm olayının detayını araştırıyor. M.Y.,'nin ise Çiftçilik yaptığı ve Nevşehirli olduğu Kırşehir'e ise bir tanıdığını ziyaret etmek üzere geldiği öğrenildi. 

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