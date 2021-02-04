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Yaşam

Ölümden döndüler! Kaya parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Erzincan'da dağdan kopan ve otomobilin ön camını kırıp giren kaya parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 12:14
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Olay, dün Erzincan-Kemar yolunda meydana geldi. Dumanlı mevkiinde dağdan kopan kaya parçası, Muharrem Kurnaz yönetimindeki 34 VP 2293 plakalı otomobilin ön camını kırıp, içeri girdi. Kaya parçasının isabet ettiği, otomobilin yolcu koltuğunda oturan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa yaralandı. Yaralı muhtar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kemah yönüne giderken kopan kaya parçasının ön camdan girdiği söyleyen Muhtar Doğuş Karaboğa, olay anını şöyle anlattı:

"Aracı arkadaşım kullanıyordu, ben ve arkada oturan bir arkadaş daha vardı. Dumanlı bölgesinden geçerken birden kaya parçası ön camı kırarak içeri girdi. Kolumla kendimi korumaya çalıştım ama kaya parçası beni yaraladı. Kafamda, göz kafesimde, elmacık kemiğim ve dişlerimde kırık var. Allah korudu."

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