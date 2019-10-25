‘Ölümlük Halı’lar Vakıflara emanet

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anadolu kadınlarının yüzyıllardır kendileri ve eşlerinin son yolculuklarında kullanılmak üzere dokuduğu halıları koruyup gelecek kuşaklara aktarıyor. Anadolu’da yaygın bir gelenekle genç kızlar çeyizlerine konulmak üzere hem kendileri hem de müstakbel eşlerinin son yolculuğunda kullanılmak için halı dokuyor. Eşler, vefat ettikleri gün bu halılarla evlerinden camiye götürülüyor ve halılar camiye vakfediliyor.

30 BİN HALI VE KİLİM VAR

Bu el emeği eserler, “ölümlük halı” diye biliniyor ve camide namaz kılınan her vakit, halıyı dokuyan kişinin hayrının devam ettiğine inanılıyor. Aralarında 17’nci yüzyıldan kalanların da bulunduğu “ölümlük halı”larda dokuyanların isimlerine tarih sırasına göre Türkçe veya Arapça olarak yer veriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışmayla vakfedildikleri camilerden 2006’dan beri toplanmaya başlanan 30 bini aşkın halı ve kilim, yüzlerce kamyon ve tırla bakımlarının yapıldığı depoya getirildi. Özel makinelerle yıkanan halılar, sanat tarihçilerince tasnif edildi. Yüzyılların yaşanmışlığını taşıyan halılar, özenle yapılan bakımlarıyla adeta ilk günlerine döndürüldü. Halılara RFID adı verilen ve radyo frekans sistemi aracılığıyla eseri takibe imkan tanıyan etiketler takıldı.