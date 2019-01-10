Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı seferler yapılamayacak
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- AA
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, saat 08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı, saat 08.50 Bostancı-Beşiktaş seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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