‘Ölümsüz sevginin’ fotoğrafı

Fatma Uysal, Muğla Menteşe Belediyesi’nin yarım asrı bulan ve düğün fotoğrafları olmayan 60 yaş üzeri çiftlerin gelinlik ve damatlıklarıyla fotoğraflarını çekmek istediğini öğrenince çok heyecanlandı. Uysal, otuz altı yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin çeyiz sandığında sakladığı siyah beyaz tek fotoğrafını alarak belediyeye müracaat etti. Kuaföre götürüldükten sonra çiftlerin gelin ve damatlıklarıyla objektif karşısına geçtiğini gören Uysal, buruk bir sevinç yaşadı. Giydiği gelinlikle 54 yıl önce hayatını birleştirdiği eşinin fotoğrafını eline alıp objektif karşısına geçen Uysal, ‘mutluluğun resmi’ni çeyiz sandığında saklıyor. Gün içerisinde birçok kez çeyiz sandığını açıp fotoğrafı kontrol eden Uysal, çok sevdiği hayat arkadaşı aklına geldikçe duygusal anlar yaşıyor.

Uysal, severek evlendiği eşi Muhsin Uysal’dan iki çocuğu olduğunu söyledi. Eşinin hayatını kaybetmesiyle mutluluklarına gölge düştüğünü anlatan Uysal şöyle konuştu; Bir hasta ziyaretinden dönerken eşim yolda fenalaştı. Araçla hastaneye giderken kucağımda bir süre sonra nefesi kesildi. ‘Muhsin öldü’ dedim. ‘Sus ölmedim’ desin diye çok bekledim. Hastaneye vardığımızda baktılar ölmüş. O gün kendimi çok yalnız hissettim. Düğün günümüze dair bir fotoğrafımız yoktu. Ben de bu yüzden elime eşimin fotoğrafını alıp gelinlikte fotoğraf çektirdim. Eşimin fotoğrafına bakıp ağlıyordum. Sonra eşimin fotoğrafını elimde tutup gelinlikle fotoğraf çekildim. En azından bu şekilde de olsa birlikte fotoğrafımız oldu.