03 Mayıs 2020 Pazar 14:13 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 14:13

Özellikle Ramazan aylarının aşina yüzlerinden olan İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun yaşamına tanıklık eden sahabe-i kiramın hayatına ilişkin derin çalışmalarıyla biliniyordu. Sunduğu programlarda da sahabe hayatından kesitler anlatan, zaman zaman gözyaşlarını da tutamayan Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle vefat eden değerli isimlerden biri olarak tarihe geçti.

ÖMER DÖNGELOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Tokatlı olduğu ve İstanbul'da yaşadığı bilinen Ömer Döngeloğlu'nun 1968 yılında Zile ilçesinde doğduğu ve uzun yıllardır ailesiyle birlikte İstanbul Başakşehir'de yaşadığı belirtildi. Döngeloğlu sunduğu ramazan programlarını da Başakşehir'de bulunan Sular Vadisi'nden canlı olarak gerçekleştiriyordu. İlahiyat camiasının acı kaybı Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat ettiğinde 52 yaşındaydı.

ÖMER DÖNGELOĞLU YAKLAŞIK 20 GÜNDÜR KORONAVİRÜS MÜCADELESİ VERİYOR

Ömer Döngeloğlu hocanın yaklaşık 20 gün kadar önce belirtiler gösterdiği için Başakşehir Devlet Hastanesine başvurduğu ve burada pozitif çıkan Koronavirüs testi sonrası tedavi altına alındığı biliniyordu. Ancak Döngeloğlu'nun ve kendisiyle birlikte tedavi gören eşinin durumunun iyiye gittiği belirtilirken aniden durumun kötüleşmesi şaşırttı ve sevenlerini üzdü.