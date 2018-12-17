On Numara sonuçları 17 Aralık MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Oyun severler büyük bir merakla 17 Aralık 2018 On Numara sonuçlarını araştırıyor. On Numara sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak? Zengin olmak isteyenler On Numara çekiliş sonuçlarına odaklandı. Peki On Numara’da en çok çıkan sayılar neler? 17 Aralık On Numara sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin aşağısında yer alan bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz. Geçen hafta Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları: 3, 5, 6, 11, 20, 21, 23, 30, 31, 37, 43, 46, 47, 51, 52, 55, 59, 65, 67, 72, 77, 80 oldu. Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN – DENİZLİ / ACIPAYAM – İSTANBUL / ATAŞEHİR – MUĞLA / FETHİYE oldu. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İşte merak edilen On Numara son dakika haberleri ve en son haberler star.com.tr’de…

17 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ ON NUMARA SONUÇLARI 10 ARALIK 2018

10 Aralık On Numara sonuçları: On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye dörde bölündü!

On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bu hafta da dörde bölündü. On Numara oyununda çekiliş sonucu belirlenen 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Bu hafta Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen büyük ikramiye tutarı 337 bin 861 TL olarak belirlendi. İşte 10 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları:

3, 5, 6, 11, 20, 21, 23, 30, 31, 37, 43, 46, 47, 51, 52, 55, 59, 65, 67, 72, 77, 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN – DENİZLİ / ACIPAYAM – İSTANBUL / ATAŞEHİR – MUĞLA / FETHİYE

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.