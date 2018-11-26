On Numara sonuçları 26 Kasım 2018 On Numara çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de

On Numara sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Sevilen ve vazgeçilmez olan On Numara çekiliş sonuçları araştırılıyor. Bir çok kişinin hayallerini süsleyen On Numara 26 Kasım çekilişi yapıldı. Peki On Numara Milli Piyango (MPİ) 29 Kasım çekiliş sonuçları ve kazanılan ikramiye ne kadar? İşte detaylar. 26 Kasım On Numara Sonuçları merakla beklenirken, çekiliş sonuçları Pazartesi akşamı belli olacak. Sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin aşağısında yer alan bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz. Geçen hafta 10 bilen 5 kişi, 67 bin 986 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 109 kişi 2 bin 79 lira 55'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 108 lira 75'er kuruş, 7 bilen 20 bin 917 kişi 20 lira 70'er kuruş, 6 bilen 126 bin 259 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 499 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Döşemealtı, Bursa'nın Gemlik ve Nilüfer ile İstanbul'un Fatih ve Bağcılar ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 266 bin 194 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 903 bin 342 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 503 bin 598 lira 75 kuruş aktarıldı.

On Numara sonuçları 26 Kasım 2018

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

ON NUMARA SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA 26 KASIM

26 Kasım On Numara Sonuçları merakla beklenirken, çekiliş sonuçları Pazartesi akşamı belli olacak.

Sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin aşağısında yer alan bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

ON NUMARA GEÇEN HAFTAKİ 19 KASIM 2018 SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 51, 54, 57, 63, 64 ve 73 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 67 bin 986 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 109 kişi 2 bin 79 lira 55'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 108 lira 75'er kuruş, 7 bilen 20 bin 917 kişi 20 lira 70'er kuruş, 6 bilen 126 bin 259 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 499 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Döşemealtı, Bursa'nın Gemlik ve Nilüfer ile İstanbul'un Fatih ve Bağcılar ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 266 bin 194 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 903 bin 342 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 503 bin 598 lira 75 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.