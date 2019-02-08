Önce koruyucu sonra gerçek anne oldu

Samsun’da yaşayan Zeynep Çalış (34), 2015 yılında devlet korumasındaki bir bebeğe koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Başvurusundan 20 gün sonra ise polis memuru Yalçın Çalış (33) ile tanıştı. Çift evlilik kararı aldı. Koruyucu aile talebi kabul edilen Çalış’a, Yalçın Çalış da destek verdi. Genç kadın, 10 aylık Aysima’ya koruyucu aile oldu. Aynı dönemde evlenen, çiftin 7 ay önce de Toprak Arslan adını verdikleri bir oğulları oldu. Çalış çifti şimdi hem oğulları Toprak Arslan’ı hem de 4 yaşına giren Aysima’yı büyütüyor. Mutlu bir yaşam süren çift, 2 çocuğa da gözleri gibi bakıyor.

Çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüklerini belirten, baba Çalış, Devlet korumasında olan çocuklarımızın bütün ihtiyacı sadece sevgi dolu bir aile ortamında büyümek” dedi.

UĞUR BÖCEĞİM

Koruyucu aile uygulamasını çok önemli bulan ve uygulamadan çekinilmemesi gerektiğini dile getiren Zeynep Çalış, “Kimse koruyucu aile olmaktan çekinmemeli. Bir çocuğun sizi anne ve babası olarak görmesi, sevmesi sizin de ona karşı aynı duyguları beslemenizin bu dünyada bir karşılığı yok. Çok değerli duygular bunlar. Hayatıma bir uğur böceği kondu. Ben onun hayatına bir şey getireceğimi sanırken, o benim hayatıma öyle güzel uğur getirdi ki, sayesinde yaşantım tek kişilik yalnız bir hayattan, mutlu bir kocaman aileye dönüştü” diye konuştu.

İLK HEYECANIM AYSİMA

Yalçın Çalış da “Nişanlanmaya karar verdiğimizde Zeynep, başvuru yaptığını söyledi. Koruyucu aile uygulamasını araştırdım ve hiç tereddüt etmeden kabul ettim. İnsani duyguları olan birinin böyle bir şeyi kabul etmemesi mümkün değil. Toprak Arslan’ın doğumunda çok fazla heyecan yaşamam gerekirdi ama hastaneye çok rahat gittim. Oğlumu kucağıma verdiklerinde ilk biyolojik çocuğum dünyaya gelmişti ama ben ilk kez baba olmamıştım. Çünkü ben ilk babalığı Aysima ile tattım ve yaşadım. Devlet korumasında olan çocuklarımızın bütün ihtiyacı sadece sevgi dolu bir aile ortamında büyümek” diye konuştu.