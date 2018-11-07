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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Kilis'te, Çobanbey Sınır Kapısı'nın kapanmasının kapanması sonucu Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

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Türkiye'den Suriye'ye malzeme taşıyan araçlar, gümrük kapısındaki işlemler nedeniyle bir süre bekletiliyor. Araçlar, işlemlerin ardından sınır kapısından geçiyor. İnsani yardımların yanı sıra çimento başta olmak üzere çeşitli ticari malzeme taşıyan tır ve kamyonlar sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor. Kapıda bekleyen tır sürücülerinden Şaban Özpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik dolayısıyla Çobanbey Sınır Kapısı'nın kapanmasının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldiklerini belirtti. Özpolat, Çobanbey Sınır Kapısı'nın tam kapasiteli hizmet vermediği için zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Öncüpınar Sınır Kapısına gelmemiz daha iyi oldu. 3 Kasım'dan beri Suriye'ye geçmeyi bekliyorum. Bugün de sıram geldi inşallah Suriye'ye geçiş yapacağım. Devletimiz sağ olsun. Bu iyi bir şey, teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı, teknik nedenlerden dolayı ticari geçişlere kapatılmıştı.

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