ÖNDER ödülleri sahiplerini buldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Program Kur’an-ı Kerim Tilâveti ile başladı. Ödül törenine ev sahipliği yapan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, kültür sanat alanındaki eksikliğin önüne geçme çabalarından bahsederek “Kültür sanata hizmet vermek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir toplumun gelişmesi maddiyatla olmaz. Medeniyetler eşyaya ruhîyet kazandırarak kurulur” dedi.

İBRAHİM KALIN’A FİKRİYAT ÖDÜLÜ

“Barbar, Modern, Medeni” eseriyle “Yılın Fikriyat Ödülü”ne layık görülen İbrahim Kalın “Türkiye’de imam-hatip mücadelesi, bir ilim mücadelesidir, eğitim mücadelesidir, bir özgürlük mücadelesidir, bir onur mücadelesidir, bir demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren bütün büyüklerimizi minnetle rahmetle anmak isterim burada. Kendileri çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklarda bulundular. Büyük bedeller ödediler ama hamd olsun bugün on binler, yüz binler hatta milyonlar halinde imam-hatip nesli ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor” diye konuştu.