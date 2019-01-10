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ÖNDER ödülleri sahiplerini buldu

‘ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri’ 11 ayrı kategoride 13 kişi ve kuruma verildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ‘Yılın Fikriyat Ödülü’ne layık görüldü.

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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Program Kur’an-ı Kerim Tilâveti ile başladı. Ödül törenine ev sahipliği yapan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, kültür sanat alanındaki eksikliğin önüne geçme çabalarından bahsederek “Kültür sanata hizmet vermek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir toplumun gelişmesi maddiyatla olmaz. Medeniyetler eşyaya ruhîyet kazandırarak kurulur” dedi. 

İBRAHİM KALIN’A FİKRİYAT ÖDÜLÜ

“Barbar, Modern, Medeni” eseriyle “Yılın Fikriyat Ödülü”ne layık görülen İbrahim Kalın “Türkiye’de imam-hatip mücadelesi, bir ilim mücadelesidir, eğitim mücadelesidir, bir özgürlük mücadelesidir, bir onur mücadelesidir, bir demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren bütün büyüklerimizi minnetle rahmetle anmak isterim burada. Kendileri çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklarda bulundular. Büyük bedeller ödediler ama hamd olsun bugün on binler, yüz binler hatta milyonlar halinde imam-hatip nesli ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor” diye konuştu. 

İbrahim Kalın’a ödülünü Halit Bekiroğlu takdim etti. 

11 KATEGORİDE 13 ÖDÜL 

ÖNDER Özel Ödülü: Kenan Şurkoviç 

ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü: Mustafa Kutlu ve Hasan Aycın 

Yılın Geleneksel Sanat Ödülü: Hüseyin Kutlu 

Yılın Fikriyat Ödülü: İbrahim Kalın 

Yılın Edebiyat Ödülü: Tarık Tufan 

Yılın Müzik Ödülü: Prof. Dr. Ruhi Ayangil 

Yılın Sinema Ödülü: Kardeşim İçin Der’a 

Yılın Kültür Sanat TV Programı: İnsanlık Hali 

Yılın Kültür Sanat STK’sı: İstanbul Tasarım Merkezi 

Yılın Okul Dergisi: Asım 

Yılın Okul Kültür Sanat Projesi: Diyarbakır Hani Borsa AİHL, Tekirdağ Süleymanpaşa AİHL 

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