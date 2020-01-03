Onlarca milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin liralık borç geldi

Bunun üzerine M.S. doğurduğu erkek bebeğin adını 'Yüksel' koyup, kendi nüfusuna kaydettirdi. M.S., bebeğinin nüfus kaydındaki baba hanesine isim yazdırmak için 6 Ağustos 1965'te yeniden Turgay Nişancı'ya karşı babalık davası açtı ve 150 TL nafaka talep etti. O dönemde DNA testi henüz bulunmadığı için dava kapsamında 'Yüksel' bebekten alınan kan örneği ve Turgay Nişancı'dan alınan kan örneği Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Verilen raporda da 'Yüksel' bebeğin babasının Turgay Nişancı olabileceği bildirildi. Ancak tanık ve başka delil bulunamadığı gerekçesiyle Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.
40 YIL SONRA YENİDEN DAVA
Avukat Turbay, Yargıtay 2'nci Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere 13 Nisan 2005'te Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'yargılamanın iadesi' talepli dilekçe verdi. 2'nci Hukuk Dairesi de başvuruyu kabul etti.
Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden açılan davada, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonucunda, Turgay Nişancı'nın, Yüksel'in babası olduğu ortaya çıktı. Turgay Nişancı 2006'da verilen karara, Yargıtay'a başvurarak, itiraz etti. Dava dosyası, 2 kez eksik yazışmalar nedeniyle usulden bozuldu. Son temyizde ise Yargıtay, Turgay Nişancı'nın Yüksel'in babası olduğu yönündeki kararı onadı. Kararın ardından Yüksel ismini 'Recep Nişancı' olarak değiştirdi ve Turgay Nişancı'nın yasal varisi oldu.
Recep Nişancı (Yüksel) avukatı Varol Turbay ile birlikte 2014 yılının mayıs ayında da 'yaşlılığa bağlı sebeplerden ve manevi baskılardan ötürü mallarını kötü yönettiği' gerekçesiyle Turgay Nişancı'ya karşı Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ikinci bir dava açtı. Bu davada Dokuz Eylül Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan alınan raporda ise Turgay Nişancı'ya 'erken demans' tanısı konuldu. Mahkeme, Turgay Nişancı'nın kısıtlanmasına ve kendisine bir yıl süreyle yasal danışman atanmasına karar verdi. Davanın itiraz süresi devam ederken, Turgay Nişancı vefat etti.
ONLARCA MİLYONLUK MİRAS BEKLERKEN, BORÇ ÇIKTI
RECEP NİŞANCI: HAKKIMI ARARKEN, BORÇ ÇIKTI, MİRAS ALAMADIM
Nişancı, kendisine mirastan hiçbir pay bırakılmamasına itiraz ettiğini ve dava açtıklarını belirterek, "Babama ait 12 arazi elden çıkarılmış. Kalan diğer arazilere de tedbir kararı aldırdık, onların kaçırılmasını engelledik. Beni neden bu kadar uğraştırıyorlar? Herkes hakkı olan ne varsa alsın ve işine gücüne baksın. Babamın mezarda kemiklerini sızlatıyorlar. Babam korkusundan, torununun sünnetine bile gelemedi. Bu çilelerin artık son bulmasını istiyorum" diye konuştu.
Avukat Varol Turbay ise, vasiyetnamenin iptali davasının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız, vasiyetnamenin iptal edilebilmesi konusunda yeterli bilgi sahibi değil. Bir kere, iptal sebepleri medeni kanunda açıkça yazılıdır. Buna göre, vasiyetçi vasiyet işlemini yaptığı sırada akli melekeleri yerinde değilse ve bu kanıtlanırsa vasiyetname iptal edilir. Bizim, dosyamız Ankara Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'ne gönderilecek, orada rapor tanzim edilecek. Akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor gelirse yine vasiyetname iptal edilebilir. Bir diğer iptal sebebi de vasiyetnamenin manevi cebir yoluyla yaptırılması. Bu kanıtlanırsa yine vasiyetname iptal edilebilir. Bizim somut olayımızda, iki adet vasiyetname söz konusu, şayet iki vasiyetname arasında çelişki varsa önceki vasiyetname yasa gereği geçersiz kalıyor. Yine, vasiyetname tanzim edildikten sonra vasiyetçi, vasiyet ettiği malları satar ya da farklı tasarruflarda bulunursa yine vasiyetname iptal edilebilir. Tüm ihtimalleri göz önünde tutuyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz."