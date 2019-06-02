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Opera orkestrasında 'fagot'lu kavga

Opera sanatçısı Candan Çetin ve H. Feza Çetin çifti, orkestradaki Latif Cavit Karakoç’un kendilerine müzik aleti ‘fagot’la vurduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Candan Çetin ile eşi Halim Feza Çetin, Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Aynı orkestrada yer alan Latif Cavit Karakoç’un kendilerine mobing uygulayarak, tehdit ve hakaret ettiğini iddia eden çift, hem savcılığa suç duyurusunda bulundu hem de korunma istedi. Karakoç’un kullandığı müzik aleti ‘fagot’ ile Candan Çetin’in kafasına vurarak, alenen canına kast etmeye çalıştığı iddia edilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Bu saldırı anı kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sürekli işyerinde mobing uygulayan Karakoç, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaktadır. Can güvenliğimiz tehlike altındadır.” 
 

2 AY BOYUNCA ÇİFTE YAKLAŞAMAYACAK

 
Çetin Ailesi'nin acil olarak koruma talebinde bulunması üzerine mahkeme, Karakoç hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi. Suçlamaları reddeden Latif Cavit Karakoç ise “Hukuka aykırı şekilde alınan korunma kararı nedeniyle baskı altında bırakılarak mobing uygulanmakta, psikolojik şiddet görmekteyim. Korunma kararının kaldırılmasını istiyorum” dedi. Ancak mahkeme bu itirazı reddetti.
 
(Akşam)

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