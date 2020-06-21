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Yaşam

Ordu'da bir mahalle karantinaya alınacak

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verildi.

AA21 Haziran 2020 Pazar 22:37 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 22:37
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Belen Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda Kovid-19 vakaları tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Belen Mahallesi'nin 21 Haziran saat 24.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı.

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