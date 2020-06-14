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Yaşam

Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi

Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede bir işçi hayatını kaybetti, bazı işçiler yaralandı.

AA14 Haziran 2020 Pazar 21:32 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 21:32
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Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında inşaatta bulunan işçilerin bir kısmı kendi imkanları, bir kısmı da çevredekilerin yardımıyla göçük altından çıkarıldı.

Yaralı işçiler, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, olay yerine gelip çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Göçük altında başka işçi olup olmadığının tespiti amacıyla arama kurtarma ekipleri alanda son kontrollerini yapıyor.

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