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Kilis'ten sonra Ordu'da da bir kadın arının sokması sonucu hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde arının soktuğu Sevgi Tezcan isimli kadın yaşamını yitirdi. Pazartesi günü Kilis'te de bir kadın arı sokması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Günören Mahallesi'nde Sevgi Tezcan'ı  (57) bahçede çalıştığı sırada arı soktu.
 
Yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan, tüm  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
İki çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için hastanenin morguna  kaldırıldı.

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