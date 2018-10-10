Kilis'ten sonra Ordu'da da bir kadın arının sokması sonucu hayatını kaybetti Ordu'nun Altınordu ilçesinde arının soktuğu Sevgi Tezcan isimli kadın yaşamını yitirdi. Pazartesi günü Kilis'te de bir kadın arı sokması nedeniyle hayatını kaybetmişti.