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Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi.

  • AA
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar  yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme  kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, 18 Ocak  2019 Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

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