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Ordu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, A.P, çocuklarıyla alışveriş yaptığı Sakarya Mahallesi'ndeki marketten çıkınca boşanmak üzere olduğu eşi M.P. tarafından bıçaklandı.
 
Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
 
A.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 

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