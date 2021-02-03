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Yaşam

Ordu'da kaçak telefon ve aksesuar operasyonu

Ordu merkezli 5 ildeki operasyonda 1,7 milyon liralık kaçak telefon ve aksesuar ele geçirildi.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 18:57 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 18:57
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Ordu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1,7 milyon lira olan kaçak telefon ile aksesuar ele geçirildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığına yönelik Ordu merkezli, İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Giresun illerinde 69 şüpheliye ait 79 iş yerinde arama yapıldı.

265 personelin görev aldığı operasyonda şüphelilere ait iş yerlerinde 156 kaçak akıllı telefon, 180 kaçak tuşlu telefon, 3 klonlama cihazı, 1242 telefon ekranı, 11 bin 492 kaçak telefon aksesuarı ve 391 kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1,7 milyon lira olduğu ve olaya ilişkin 69 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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