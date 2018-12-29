Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Bayırköy Mahallesi'nde üç katlı evin ikinci katında yaşayan Naile (78) ile ablası Nahide Aydoğan'dan (85) haber alamayan komşuları eve gitti. Aydoğan kardeşlerin hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Naile Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nahide Aydoğan ise 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Naile Aydoğan'ın cenazesi, Bayırköy Mahallesi merkez aile kabristanlığında toprağa verildi. Aydoğan kardeşlerin eşlerinin vefatının ardından birlikte yaşadıkları öğrenildi.