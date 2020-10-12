İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2020 Pazartesi / 24 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8808
  • EURO
    9,3113
  • ALTIN
    486.761
  • BIST100
    1178.35
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi
Yaşam

Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmeye çalışan kişi hayatını kaybetti.

AA12 Ekim 2020 Pazartesi 21:09 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 21:09
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan mahalle sakinlerinden Ahmet Çoban (58) alevlerin arasında kaldı. Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çoban'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Orman yangını ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında soğutma işlemleri devam ediyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çoban'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.