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Ordu'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Ordu-Samsun karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Ayşe Özcan’a, Emrah Ç. yönetimindeki 34 BHY 771 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan Ayşe Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. 
 
Olay yerine gelen yakınları Özcan’ın cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Fatsa ilçesinde bir eczanede çalıştığı öğrenilen Ayşe Özcan’ın cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonucu sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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