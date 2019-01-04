İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4171
  • 6,1564
  • 224.005
  • 88.307
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ordu'da şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, telefon vericisi devrildi

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatılarında hasar oluşturdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte bazı ilçelerde etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Altınordu, Kabadüz ve Ulubey ilçesinde etkili rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, çatı malzemeleri ise yola savruldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Kabadüz'e bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki telefon vericisi de devrildi.

Zarar gören telefon vericisiyle ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Ordu Valiliği vatandaşları şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün ilgili uyarısına yer verildi.

Açıklamada, "Rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra yarın akşam saatlerine kadar ilimiz çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınarak hazırlıklı olunması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Dışişleri’nden Pompeo’ya sert yanıt

Dışişleri’nden Pompeo’ya sert yanıt

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

Almanya'da durum vahim! ABD'den yardım istedi

Almanya'da durum vahim! ABD'den yardım istedi

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

Sikorsky'den jandarmanın o operasyonuna ödül!

Sikorsky'den jandarmanın o operasyonuna ödül!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA