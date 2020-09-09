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Yaşam

Ordu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti.

İHA09 Eylül 2020 Çarşamba 18:34 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:34
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Altınordu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri ile doldu. Yer yer bir metreye kadar yaklaşan su birikintileri insanları tedirgin ederken, bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaflar, kendi çabalarıyla dükkanlara giren suları çıkartmanın talaşına düşerken, trafikte ise aksamalar meydana geldi.

Şiddetli yağış sonrası bazı vatandaşlar, tıkanan mazgalları kendi imkanları ile açmaya çalıştı, insanlar cadde ve sokakta yürümekte zorlandı.

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