Çaykara ilçesinde yaşayan Elif Baltacıoğlu, akciğer yetmezliği nedeniyle tedaviye alındı. Organ nakli yapılmasına karar verilen Baltacıoğlu, beklemeye başladı. 2 yıldır tedavisi süren Baltacıoğlu için aranan organ bulundu. Ankara'da bir hastanede organ nakli yapılan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Baltacıoğlu, ameliyattan 3 gün sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Bekar olan Baltacıoğlu'nun cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.