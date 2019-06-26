30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7912
  • 6,5842
  • 262.195
  • 95.421
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Organ ticareti'nde tartışma yaratacak karar

Böbreğini satan genç, paranın tamamını alamayınca şikayetçi oldu. Hâkim şahsa, ‘evrakta sahtecilik’ten 1 yıl 8 ay, hastaya ‘organ ticareti’nden 4 yıl ceza verdi. Yargıtay ise hastanın cezasını bozdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çorum’da yaşayan Fahrettin Umut Çorbacıoğlu (31), maddi sıkıntı nedeniyle internetten böbreğini satışa çıkardı. Böbrek hastası Yaşar Özdemir, Çorbacıoğlu’nu arayarak 40 bin liraya böbreğini alacağını söyledi. Kanuna göre yakın akraba dışında böbreğin bir başkasına nakli mümkün olmadığı için, taraflar anlaştı ve Fahrettin Umut Çorbacıoğlu’nun vesikalık fotoğrafıyla Yaşar Özdemir’in kardeşi Emre Özdemir adına sahte nüfus cüzdanı düzenlendi. Bunun sonucunda da özel bir hastanede böbrek nakli gerçekleştirildi. 
 
CEZALAR YARGITAY'A TAŞINDI
 
Çorbacıoğlu, sadece 20 bin lira ödeme yapan Özdemir kardeşlerden şikâyetçi oldu. Savcılık şikâyet dilekçesi üzerine dolandırılma olayının dışında ayrıca her iki taraf hakkında sahtecilik ve organ ticareti suçundan soruşturma başlattı. Çorbacıoğlu’nun şikâyeti üzerine hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik ve organ ticareti yapmak’ suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 6 Mart 2015 tarihinde şikâyetçi Fahrettin Umut Çorbacıoğlu’na ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Özdemir kardeşlere resmi evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8’er ay, “organ ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin kararı temyiz edilince dava Yargıtay’a taşındı. 
 
DURUŞMA ERTELENDİ
 
Yargıtay 12.Ceza Dairesi, 13 Mart'taki kararında, Çorbacıoğlu’na verilen hapis cezasını onadı. Ancak Özdemir kardeşlere verilen hapis cezalarını bozdu Yargıtay’ın bozma gerekçesinde, “Böbrek hastası Yaşar Özdemir’in hayati tehlike arz edecek derecede olup olmadığı, davaya konu organ naklinden başka bir tedavi imkânı ve organ naklinde zarureti bulunup bulunmadığı araştırılsın” dedi. Yargıtay bozma ilamının ardından 12 Haziran’da görülen ilk duruşma ise sanık avukatlarının mazeretli olması nedeniyle ertelendi.
 
MUCİZE'NİN ADI: İPEK
 
İzmir’de, halk arasında kemik kanseri olarak bilinen ‘osteosarkom’ ile mücadele eden 16 yaşındaki İpek Şimşek, ikinci hayatına ‘merhaba’ dedi. Şimşek’in sağlığına kavuşması için nisan ayında yapılan ameliyat için gereken 90 bin TL, bir hayırsever tarafından karşılandı. İpek, ameliyatın ardından kanseri yenerek bir mucizeye imza attı. Başka bir hayırseverin de otomobil almasıyla, hastaneye rahatlıkla gidip gelebilen İpek, şair Nazım Hikmet’in dizelerini hatırlatarak, “’Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Hayat, aynı gökyüzü altında bir direniştir.’ İşte ben de böyle umudumu kaybetmedim ve hep direndim. Artık çok mutluyum, biraz daha sabredersem her şeyin gönlümce olacağını biliyorum” dedi.
 

KARACİĞERİ KÜÇÜK OLAN DA DONÖR OLABİLİR

Türk cerrahlar, nakil yapılamayacak düzeyde küçük karaciğeri bulunan vericinin donör olarak kullanılarak naklin gerçekleştirilmesine imkân veren yeni bir metoda imza attı. Uygulamayla normal şartlarda karaciğer vericisi olamayan hasta yakınlarının da artık verici olabilmelerine olanak sağlandı. Prof. Dr. Deniz Balcı, “Bu ameliyat tekniğinde, hastanın karaciğerinin bir kısmı alınarak uzaklaştırılıyor ve vericiden alınan küçük karaciğer oraya takılıyor. Nakledilen küçük karaciğer, 3-4 hafta içinde kendini yenileyerek vücutta büyüdükten sonra, hastanın karaciğerindeki hasta olan kısmı çıkartıyoruz. Böyle olunca, normal şartlarda hasta için yetmeyecek durumda iken artık yeterli hale gelmiş oluyor” dedi.
 
(Akşam)

Üsküdar´da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

Kanada'da bulundu! 70 milyon yıllık

Kanada'da bulundu! 70 milyon yıllık

Kjaer olmazsa rota Mina

Kjaer olmazsa rota Mina

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü

Başkan Erdoğan o çocuklar için talimatı verdi

Başkan Erdoğan o çocuklar için talimatı verdi

Emekliye-memura en az yüzde 5.5 zam! Tabloya bak maaşını öğren

Emekliye-memura en az yüzde 5.5 zam! Tabloya bak maaşını öğren

Havuzda haşema engeline dava

Havuzda haşema engeline dava

Canlı yayınlanacak... İstanbullu'nun gözü kura çekiminde

Canlı yayınlanacak... İstanbullu'nun gözü kura çekiminde
 

POPÜLER HABERLER

İşçi servisinde panik anları!

İşçi servisinde panik anları!

Instagram kullanıcılarının mutlaka görmesi gereken 50 ülke

Instagram kullanıcılarının mutlaka görmesi gereken 50 ülke

Ev tadilatı İngilizleri kızdırdı!

Ev tadilatı İngilizleri kızdırdı!

İşte F-35'leri 'it dalaşında' ezen F-22 Raptor

İşte F-35'leri 'it dalaşında' ezen F-22 Raptor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA