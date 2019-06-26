'Organ ticareti'nde tartışma yaratacak karar

Çorum’da yaşayan Fahrettin Umut Çorbacıoğlu (31), maddi sıkıntı nedeniyle internetten böbreğini satışa çıkardı. Böbrek hastası Yaşar Özdemir, Çorbacıoğlu’nu arayarak 40 bin liraya böbreğini alacağını söyledi. Kanuna göre yakın akraba dışında böbreğin bir başkasına nakli mümkün olmadığı için, taraflar anlaştı ve Fahrettin Umut Çorbacıoğlu’nun vesikalık fotoğrafıyla Yaşar Özdemir’in kardeşi Emre Özdemir adına sahte nüfus cüzdanı düzenlendi. Bunun sonucunda da özel bir hastanede böbrek nakli gerçekleştirildi.

CEZALAR YARGITAY'A TAŞINDI

Çorbacıoğlu, sadece 20 bin lira ödeme yapan Özdemir kardeşlerden şikâyetçi oldu. Savcılık şikâyet dilekçesi üzerine dolandırılma olayının dışında ayrıca her iki taraf hakkında sahtecilik ve organ ticareti suçundan soruşturma başlattı. Çorbacıoğlu’nun şikâyeti üzerine hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik ve organ ticareti yapmak’ suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 6 Mart 2015 tarihinde şikâyetçi Fahrettin Umut Çorbacıoğlu’na ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Özdemir kardeşlere resmi evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8’er ay, “organ ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin kararı temyiz edilince dava Yargıtay’a taşındı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yargıtay 12.Ceza Dairesi, 13 Mart'taki kararında, Çorbacıoğlu’na verilen hapis cezasını onadı. Ancak Özdemir kardeşlere verilen hapis cezalarını bozdu Yargıtay’ın bozma gerekçesinde, “Böbrek hastası Yaşar Özdemir’in hayati tehlike arz edecek derecede olup olmadığı, davaya konu organ naklinden başka bir tedavi imkânı ve organ naklinde zarureti bulunup bulunmadığı araştırılsın” dedi. Yargıtay bozma ilamının ardından 12 Haziran’da görülen ilk duruşma ise sanık avukatlarının mazeretli olması nedeniyle ertelendi.

MUCİZE'NİN ADI: İPEK

İzmir’de, halk arasında kemik kanseri olarak bilinen ‘osteosarkom’ ile mücadele eden 16 yaşındaki İpek Şimşek, ikinci hayatına ‘merhaba’ dedi. Şimşek’in sağlığına kavuşması için nisan ayında yapılan ameliyat için gereken 90 bin TL, bir hayırsever tarafından karşılandı. İpek, ameliyatın ardından kanseri yenerek bir mucizeye imza attı. Başka bir hayırseverin de otomobil almasıyla, hastaneye rahatlıkla gidip gelebilen İpek, şair Nazım Hikmet’in dizelerini hatırlatarak, “’Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Hayat, aynı gökyüzü altında bir direniştir.’ İşte ben de böyle umudumu kaybetmedim ve hep direndim. Artık çok mutluyum, biraz daha sabredersem her şeyin gönlümce olacağını biliyorum” dedi.

KARACİĞERİ KÜÇÜK OLAN DA DONÖR OLABİLİR

Türk cerrahlar, nakil yapılamayacak düzeyde küçük karaciğeri bulunan vericinin donör olarak kullanılarak naklin gerçekleştirilmesine imkân veren yeni bir metoda imza attı. Uygulamayla normal şartlarda karaciğer vericisi olamayan hasta yakınlarının da artık verici olabilmelerine olanak sağlandı. Prof. Dr. Deniz Balcı, “Bu ameliyat tekniğinde, hastanın karaciğerinin bir kısmı alınarak uzaklaştırılıyor ve vericiden alınan küçük karaciğer oraya takılıyor. Nakledilen küçük karaciğer, 3-4 hafta içinde kendini yenileyerek vücutta büyüdükten sonra, hastanın karaciğerindeki hasta olan kısmı çıkartıyoruz. Böyle olunca, normal şartlarda hasta için yetmeyecek durumda iken artık yeterli hale gelmiş oluyor” dedi.

(Akşam)