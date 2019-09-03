Organize İşler konusu nedir? Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Organize İşler filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler filminin başrollerinde Demet Akbağ, Tolga Çevik ve Yılmaz Erdoğan bulunuyor. Organize İşler filmi Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi türündeki filmdir. Organize İşler filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ORGANİZE İŞLER KONUSU NEDİR?

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

ORGANİZE İŞLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)