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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 25'i gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan Sedat Şahin'in yaptığı organize suç örgütünün yağma, çek-senet tahsilatı ve yaralama gibi 11 olay gerçekleştirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada söz konusu olaylara karıştıkları gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul, İzmir ve Düzce'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 25'i yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 8 silah ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, 12 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİ TUTUKLANDI     
 
Operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.      
         
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.      
    
 

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