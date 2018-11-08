Organlarıyla 7 hastaya umut oldu

Aşağıhisar Mahallesi'nde, 27 Ekim'de yüksekten düşerek beyin travması geçiren Ali Demirel (62), Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavilere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Demirel'in, organları bağışlandı. Demirel'in kalp, karaciğer, akciğer, korneaları ve böbrekleri, hastalara nakledilecek. Ömer Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin birilerine hayat vermesini istediklerini, herkesi organ bağışlamaya davet ettiğini dile getirdi.