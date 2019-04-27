'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'
Geçtiğimiz günlerde anjiyo yapılarak sıkıntılı günler geçiren Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, taksi şoförü tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanarak hastane kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan Gencebay, dün hastaneden taburcu oldu. Sevim Emre, “Çok şükür Allah’ım yavrumu korumuş. Orhan Baba deli oldu, çok üzüldü. Bıçaklayan kişi bir de 'Ben Orhan Baba’yı çok seviyorum. Üzgünüm' demiş” dedi. Taksici ise tutuklandı.
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