'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'

Sağlık durumu iyi olan Gencebay, dün hastaneden taburcu oldu. Sevim Emre, “Çok şükür Allah’ım yavrumu korumuş. Orhan Baba deli oldu, çok üzüldü. Bıçaklayan kişi bir de 'Ben Orhan Baba’yı çok seviyorum. Üzgünüm' demiş” dedi. Taksici ise tutuklandı.