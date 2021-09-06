Orman yangınlarından kurtarılan hayvanlar gönüllüler sayesinde hem sağlığına hem de yeni sahiplerine kavuştu

AA 6 Eylül 2021 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 13:00

Manavgat ve Akseki ilçelerinde çıkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlarda, ormanlık alanların yanı sıra hayvanlar da zarar gördü. Afet sırasında alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvan telef oldu, birçoğu da ağır yaralandı.

Zor durumdaki hayvanların imdadına gerek Antalya'dan gerekse Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda gönüllü koştu.

Hayvan Hakları Federasyonunca (HAYTAP) orman yangınından etkilenen hayvanlar için Manavgat'ta sahra hastanesi kuruldu, Pati Koruyucuları (Paw Guards) tarafından da Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı bünyesinde tam teşekküllü hastane oluşturuldu.

Gönüllü çalışan veteriner hekimler, yangından etkilenen hayvanlara şifa dağıttı. Hayvanseverler de sağlığına kavuşan hayvanların hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için sahiplendirilmeleri konusunda seferber oldu.

- PATİ KORUYUCULARINDAN HASTANEYE 300 BİN LİRALIK MALZEME DESTEĞİ

Paw Guards kurucusu Erkin Erdoğdu, AA muhabirine, yangın sürecinde ülke genelindeki gönüllülerle sahada yardıma muhtaç hayvanlar için mücadele ettiklerini söyledi.

Yaralı hayvanlara gerek bölgede gerekse barınağa getirerek müdahale ettiklerini anlatan Erdoğdu, Antalya ve Manavgat'ta koordinasyon çadırları kurduklarını, bölge halkına mama, yem, ilaç gibi desteklerde bulunduklarını kaydetti.

Bölgeye kalıcı bir hizmet yapmak için barınak bünyesinde hastane kurduklarını belirten Erdoğdu, "Hayvanların daha iyi tedavi edilebilmesi için gönüllülerin desteğiyle 300 bin liralık malzeme yardımında bulunduk. Bu sayede Manavgat bölgesinin tam donanımlı bir barınağı oldu. Uzun yıllar hizmet verebilecek kalıcı bir dokunuş yaptık." dedi.

Köylerden alınan hayvanların numaralandırılan kafeslere konulduğunu ve yangın sonrası ya güvenli bölgelere ya da sahiplerine verildiğini aktaran Erdoğdu, ayrıca kedi ve köpek gibi hayvanları da sahiplendirdiklerini ifade etti.

Muğla'daki yangınlardan zarar gören hayvanlara da destekte bulunduklarını vurgulayan Erdoğdu, bölgeye 5 tır ile yem, mama, powerbank, yanmaz pantolon, çizme, saman, yonca, ilaç ve hayvan ekipmanı ulaştırdıklarını bildirdi.

Erdoğdu, termal drone ve el termal cihazlarıyla gece aramaları yaparak sayısız sürüngeni ve yaban hayvanını yangından kurtardıklarını kaydetti.

- "BİRÇOK CANA SAHİP ÇIKILDI"

Paw Guards Antalya Koordinasyon Lideri Nisa Türkkan da yaklaşık 300 gönüllüyle çok sayıda hayvanın yardımına koştuklarını söyledi.

Kurtardıkları her hayvan için sevinirken, kaybettikleri için üzüldüklerini dile getiren Türkkan, "Bölgeden çok sayıda sincap, keçi, koyun, inek, kedi, köpek, kaplumbağa kurtardık. Mucize kurtuluşlarımız oldu. Uzuvlarını kaybeden, yaralı kalanlar oldu. Birçok cana sahip çıkıldı, sahipsiz hayvanlar yeni yuvaya kavuştu. Oldukça mutlular. İstanbul'dan da sahiplenmek isteyenler oldu. Muhteşem bir iş çıkardık." diye konuştu.

Türkkan, Paw Guards tarafından röntgen, kan sayım, tahlil, ultrason cihazlarının sağlanmasıyla tedavilerin daha kolaylaştığını belirtti.

- "YÜZDE 70'İ SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Manavgat Sokak Hayvanları Barınağı veteriner hekimi Zafer Erkan ise tedavi için ağırlıklı olarak yanık yarası olan ya da dumandan etkilenip ciğerleri zarar gören hayvanların geldiğini bildirdi.

Vatandaşlar tarafından getirilen ya da ihbar doğrultusunda kendilerinin aldıkları hayvanlar olduğunu anlatan Erkan, şöyle devam etti:

"Tedavi ettiğimiz hayvanlarda deri yanıkları, sıvı kaybı vardı. Dumandan etkilenen hayvanlarda akciğer enfeksiyonları yaşandı. Vücudunda yanık olan hayvanlara pansumanlarını, aşılarını yaptık. İyileşenleri sahipleri varsa onlara, olmayanları da İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim ettik. Bir keçimiz kaldı, gözü ve kulakları yanmıştı, gözünü kaybetti ama genel sağlık durumu iyi, hatta süt vermeye başladı. İki de tavşanımız var. Yangından en çok etkilenen hayvanlardan biri de gelinciklerdi. Yangın döneminde çok sayıda gelincik geldi, yaralarına bakıldı, tedavileri yapıldı ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yaklaşık 4 bin vakaya müdahale edildi, yüzde 70'i sağlığına kavuştu."