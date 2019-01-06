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Ormanda başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Denizli'de bir kişi ormanda başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.

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Çamlık Parkı'na kar topu oynamaya gelenler bir  ağaca yaslanmış halde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık  ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nevzat Atik'in  (27)  hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, başına poşet geçirilmiş Atik'in yanında çakmak bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Atik'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.  

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