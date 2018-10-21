Orta kapısı taşınıyor 

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye’de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi yeni yerine nakledildi. Devlet Su İşleri 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı gazetecilere, Ilısu Barajı’ndan etkilenen tarihi eserlerin baraj gölünden çıkarılma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tarihi eserlerin zarar görmemesi için titizlikle çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Kösalı, “Sabah saatlerinden itibaren Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı’nın taban kısmını indirdik. Bugün de diğer 2 bölümünü indireceğiz. Böylece kapının taşınma işlemi de tamamlanmış olacak.” ifadelerini kullandı.