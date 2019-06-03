27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8772
  • 6,5722
  • 248.186
  • 89.936
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Örümcek Ormanları'ndaki şelale ziyaretçilerini bekliyor

Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları'nın içinde bulunan Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçilerine huzur vadediyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları'ndaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.
 
Kürtün ilçesinin Yeşilköy sınırları içinde bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alandaki tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçlarına, Çağlayandibi Şelalesi'nin güzelliği eşlik ediyor.
 
Yaz mevsiminin gelişiyle karların erimesinin ardından coşkun akan şelalede ziyaretçiler, 15 metre yükseklikten dökülen suyun sesiyle doğada huzur buluyor. Bayram tatili için kente gelen ziyaretçiler de şelalenin bulunduğu alandaki tabiat parkını ziyaret ederek, keyifli zaman geçiriyor.
 
Bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketi Gümüşhane'ye gelen Kadir Karakaş, AA muhabirine, bayram tatilinde çocuklarıyla güzel zaman geçirmek için doğayı seçtiğini söyledi.
 
Kürtün ilçe sınırları içindeki Çağlayandibi Şelalesi'ni önceden de ziyaret ettiğini belirten Karakaş, şelalenin bulunduğu alanın tabiat parkı ilan edilmesinin ardından yapılan çalışmalarla çok daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.
 
Karakaş, çocuklarıyla şelalede güzel vakit geçirme imkanı bulduklarını vurgulayarak, doğaseverlere mutlaka Çağlayandibi Şelalesi ve Örümcek Ormanları'nı görmelerini tavsiye etti.
 
Şelalenin ziyaretçilerinden Gökhan Yondemir de İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu kaydederek, yaz aylarını ve bayram tatillerini memleketinde geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.
 
İstanbul'da aşırı sıcakların ardından geldiği şelalede huzur bulduğunu dile getiren Yondemir, doğaseverlere, çevre düzenlemesinin ardından tabiat parkına dönüşen şelaleyi görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

Hollandalı gazeteci Ramazan'da bir ilki yaşadı

Hollandalı gazeteci Ramazan'da bir ilki yaşadı

'50 bin TL'ye kadar destek için başvurular başladı'

'50 bin TL'ye kadar destek için başvurular başladı'

Kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

'Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor'

'Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor'

Nazım Hikmet’in ilk mahpusluğu: Hopa günleri

Nazım Hikmet’in ilk mahpusluğu: Hopa günleri

Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor

Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA