Osmaneli-Bilecik kara yolunda trafik kazası: 11 yaralı
Osmaneli-Bilecik kara yolu Yenişehir Kavşağı'nda, cip ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı
- AA
Bilecik'te cip ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Mirassof S. idaresindeki 34 MM 1844 plakalı cip, Osmaneli-Bilecik kara yolu Yenişehir Kavşağı'nda fabrika işçilerini taşıyan Kadri D. yönetimindeki 11 S 0056 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü ile yanındaki Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm, İsmet Turan ve Gurbet Çankaya ile midibüsteki 6 işçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm ve İsmet Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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