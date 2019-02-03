16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Osmaneli-Bilecik kara yolunda trafik kazası: 11 yaralı

Osmaneli-Bilecik kara yolu Yenişehir Kavşağı'nda, cip ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilecik'te cip ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Mirassof S. idaresindeki 34 MM 1844 plakalı cip, Osmaneli-Bilecik kara yolu Yenişehir Kavşağı'nda fabrika işçilerini taşıyan Kadri D. yönetimindeki 11 S 0056 plakalı midibüsle çarpıştı.

Kazada, cip sürücüsü ile yanındaki Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm, İsmet Turan ve Gurbet Çankaya ile midibüsteki 6 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm ve İsmet Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail Gazze sınırına metal duvar inşa edecek

İsrail Gazze sınırına metal duvar inşa edecek

Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere saldırı

Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere saldırı

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

ABD'den öğrencilere 'sahte üniversite' tuzağı

ABD'den öğrencilere 'sahte üniversite' tuzağı

Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de Pazar sürprizi

Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de Pazar sürprizi

'Hazırlanıyoruz! Halkımız birer militan gibi organize oluyor'

'Hazırlanıyoruz! Halkımız birer militan gibi organize oluyor'

Yakalanan terörist PKK'yı İsrail ve ABD'yle görüştürmüş

Yakalanan terörist PKK'yı İsrail ve ABD'yle görüştürmüş
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA