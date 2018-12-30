Osmaniye'de antik kent kalıntılarının bulunduğu alan müzeye dönüştürülecek

Osmaniye Düziçi Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde altyapı çalışması yapmak için 4 yıl önce kazdığı alanda Eirenopolis antik kentine ait bulgulara rastlanılması üzerine Osmaniye Müze Müdürlüğü bünyesinde 2016'da başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Düziçi Belediyesinin desteğiyle süren kazı çalışmalarıyla Eirenopolis Antik Kenti'ne ait kilise, vaftiz alanı ve hamam kalıntılarının bulunduğu 2 bin metrekarelik alanda ortaya çıkarılan kanalizasyon sistemi, tuvalet ve buraya temiz su taşıyan boruların da olduğu bölgenin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Milattan sonra 1. yüzyılda Romalılar tarafından kurulduğu tahmin edilen antik kentte daha sonra hüküm süren Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığı tespit edilen sistemin ve diğer kalıntıların bölgede yapılacak düzenlemelerle sergilenmesi planlanıyor.

"Mozaikler, bu kentin ilk kalıntıları olması açısından önemli"

Müze Müdürü Ayşe Şensoy, antik kent kalıntılarının belediyenin kanalizasyon çalışması yaparken ortaya çıktığını söyledi.

Kalıntıların bulunmasının ardından Müze Müdürlüğü başkanlığında, Düziçi Belediyesi sponsorluğunda kazı çalışmalarına başlandığını dile getiren Şensoy, "Çalışmalara hız verdik. Alanda bulunan 2 katlı ev kamulaştırılarak yıkıldı ve tabanındaki mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Burada bulunan mozaiklerin bizim için önemi; Eirenopolis Antik Kenti'nin Düziçi'nde olduğu bilinse de ilçede Efes gibi ayakta herhangi bir kalıntı yoktu. Bu mozaikler, bu kentin ilk kalıntıları olması açısından çok önemli." diye konuştu.

Bin 600 yıllık altyapı sapasağlam duruyor

Şensoy, bölgede yapılan kazılarda en önemli buluntulardan birinin şehrin kanalizasyon sistemi ve temiz su kanalları olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bin 600 yıldır kanalizasyon sistemi ve bu sisteme temiz su taşıyan boruların halen ayakta durması, o dönemde altyapının çok gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bunların halen bozulmadan ayakta kalabilmesi ise ayrı bir ilginç nokta. Bölgedeki kazıların tamamlanmasının ardından belediyenin sponsorluğunda kalıntıların üzerine bir çatı örtüsü yapılacak ayrıca mozaiklerin üzerleri camla kapatılacak. Gezi yolları ve satış üniteleri yapılarak kurulacak müze kompleksiyle alan turizme kazandırılacak."

Bütün buluntular bir müze kompleksinde sergilenecek

Arkeolog Utku Arınç da kazı çalışmaları sırasında 5. yüzyıla ait bir latrina (umumi tuvalet) sistemi bulduklarını, sistemin tabanının ise 1. yüzyıl Roma mezar taşlarından oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Oturma alanları ahşap olduğu için bugüne kadar dayanmamış ama gerek duvarları gerek taban taşları gerek kanalizasyon yapısı ve temiz su kanalı olduğu gibi duruyor. Sokağın altından derin bir kanalizasyon yapısı var. Bu sayede kötü koku ve atıklar bu sistem sayesinde başka yere taşınıyordu. Bu sistemin bin 600 yıldır hiç bozulmadan ayakta kalması ayrı bir ilginçlik."

Arınç, bölgenin üzerinin şeffaf bir çatıyla kapatılacağını, bütün buluntuların yapılacak bir müze kompleksiyle oldukları yerde sergileneceğini dile getirerek, mozaiklerin üzerinin ise camla kaplanacağını, bu sayede rahatlıkla görebileceğini kaydetti.