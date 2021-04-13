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  • Osmaniye'de kaçak 12 bin litre akaryakıt ile 1280 paket sigara ele geçti
Yaşam

Osmaniye'de kaçak 12 bin litre akaryakıt ile 1280 paket sigara ele geçti

Osmaniye'de polisin düzenlediği operasyonlarda, 12 bin litre kaçak akaryakıt ve 1280 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA13 Nisan 2021 Salı 10:26 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 10:27
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl merkezinde tespit edilen başka bir adreste yapılan aramada ise 1280 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi. Her iki soruşturma kapsamında olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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