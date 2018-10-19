Osmaniye'de bir hafta içerisinde 20’ye yakın sokak köpeği zehirlenmiş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Hasan Dede Caddesi'nde yolun ortasında ve kaldırımda köpeklerin titreyerek öldüğünü gören mahalle sakinleri durumu Kadirli Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, ağzından salyalar akarak ölen köpeklerin zehirlendiğini belirledi. Çevrede yapılan araştırmada ölü bulunan köpeklerin hemen yakınındaki boş alanda içerisinde mavi renk bir tür kimyasal zehirle karıştırılmış tavuk eti parçaları bulundu.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Kadirli Belediyesi Veteriner Hekimi Murat Traş, “Belediyemizin hayvan barınağı var. Bölgenin en büyük hayvan barınaklarından biri. Sokak köpeklerinden eğer birileri rahatsız oluyorsa bize 24 saat bildirebilirler. Biz bu hayvanları barınağımıza alıyoruz. Her türlü bakımını yapıyoruz. Bunun yolu öldürmek değil. Geçen hafta da aynı yerde bu mahallede 9 köpek ölü bulundu. Bunun adı resmen katliamdır. Olay yerinde biz zehri de bulduk. Ne tür bir zehir olduğunun tespiti için laboratuvarımızda inceleyeceğiz. Olayla ilgili de sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Kadirli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Unutkan ise, “Ekiplerimizin bulduğu bu zehir ilk belirlememize göre çok güçlü bir zehir. Burası okullar mevki diye geçiyor. Dört tane yan yana okul var. Hemen yanı başımızda çocuk parkı var. Herhangi, bir çocuğumuz bu poşetlerden birine dokunsa elini ağzına götürse Allah korusun bir felaket olur. Bunu yapanlara biraz vicdan diyorum. Gerekli işlemleri başlattık” şeklinde konuştu.