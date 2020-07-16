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Yaşam

Osmaniye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Osmaniye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Çetin (31), hayatını kaybetti.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 21:51 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:51
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Çevre Yolu Karacalar Köprsü mevkisinde meydana geldi. Bölge Trafik Müdürlüğünden Musa Şahin Bulvarı yönüne seyir halinde olan Mehmet Çetin'in kullandığı 80 ABS 626 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardınan, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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