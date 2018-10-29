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13 yaşındaki baldızına tecavüz eden enişte tutuklandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi, 'sana cep telefonu alacağım' diye eve çağırdığı 13 yaşındaki baldızının elini ayağını bağlayarak ormanlık alana götürüp tecavüz etti.

  • İHA
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 Edinilen bilgiye göre, Şehit Orhan Gök Mahallesinde ikamet eden Emrah A. (30), baldızı 13 yaşındaki kız çocuğunu "cep telefonu alacağım" bahanesiyle önce eve çağırdı, ardından da otomobiline bindirerek Sumbas ilçesinde ormanlık bir alana götürüp tecavüz etti.
 
Tecavüzün ardından Emrah A., 13 yaşındaki kız çocuğunun ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak otomobilin bagajına koyup başka bir köye götürdü. Burada da küçük kıza tecavüz eden Emrah A. daha sonra küçük kızla birlikte Kadirli ilçesine dönerken eşinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı.
 
13 yaşındaki küçük kız polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan Emrah A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Cezaevine gönderildi. 

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