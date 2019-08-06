29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5377
  • 6,1962
  • 260.618
  • 99453.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cuma Kurt (23) idaresindeki 31 V 7710 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ahmet Kıdı'nın (69) kullandığı 01 DKA 60 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Kurt yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücülerin yanı sıra araçlardaki Mercan (30) ve Metin Kurt (30) yaralandı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Bayram sofralarının vazgeçilmezi... Yurt dışından sipariş yağıyor

Bayram sofralarının vazgeçilmezi... Yurt dışından sipariş yağıyor

Trabzonspor bir golcüyü daha bitiriyor

Trabzonspor bir golcüyü daha bitiriyor

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Şişli´de güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

3 bin kilometredeki düşman hedeflerini birkaç dakika içinde yok edecek

3 bin kilometredeki düşman hedeflerini birkaç dakika içinde yok edecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA