Osmanlı eserleri müzayedede
Eker Gallery’nin ‘Osmanlı&Karma Sanat Eserleri’ müzayedesi, bugün saat 15.00’te Eker Gallery’nin Ortaköy’deki binasında gerçekleşecek.
Müzayedede, Osmanlı saray işi seccade ve hat yazı seti, üzerinde Fatiha Suresi yazılı işlemeli Kâbe Örtüsü, Nasreddin Şah’a ait Sultani İşlemeli Şal, Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimiz’in Türbe-i Şerifleri’nin penceresinin üst kısmına konulan Medine Münevver Örtüsü gibi birçok önemli parça açık artırmaya çıkacak.
Ercan Tepe’nin yöneteceği ‘Osmanlı&Karma Sanat Eserleri’ müzayedesinde en çok dikkat çeken eserler arasında Sultan Abdülmecid Han’ın kendi eliyle yazdığı dikdörtgen formlu, dış cephesi yeşil renkte tezhiplenmiş, merkezi nesih kıt’a yazılmış eseri yer alıyor.
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