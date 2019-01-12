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Osmanlı eserleri müzayedede

Eker Gallery’nin ‘Osmanlı&Karma Sanat Eserleri’ müzayedesi, bugün saat 15.00’te Eker Gallery’nin Ortaköy’deki binasında gerçekleşecek.

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Müzayedede, Osmanlı saray işi seccade ve hat yazı seti, üzerinde Fatiha Suresi yazılı işlemeli Kâbe Örtüsü, Nasreddin Şah’a ait Sultani İşlemeli Şal, Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimiz’in Türbe-i Şerifleri’nin penceresinin üst kısmına konulan Medine Münevver Örtüsü gibi birçok önemli parça açık artırmaya çıkacak. 

Ercan Tepe’nin yöneteceği ‘Osmanlı&Karma Sanat Eserleri’ müzayedesinde en çok dikkat çeken eserler arasında Sultan Abdülmecid Han’ın kendi eliyle yazdığı dikdörtgen formlu, dış cephesi yeşil renkte tezhiplenmiş, merkezi nesih kıt’a yazılmış eseri yer alıyor.  

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