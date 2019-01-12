Osmanlı eserleri müzayedede

Müzayedede, Osmanlı saray işi seccade ve hat yazı seti, üzerinde Fatiha Suresi yazılı işlemeli Kâbe Örtüsü, Nasreddin Şah’a ait Sultani İşlemeli Şal, Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimiz’in Türbe-i Şerifleri’nin penceresinin üst kısmına konulan Medine Münevver Örtüsü gibi birçok önemli parça açık artırmaya çıkacak.

Ercan Tepe’nin yöneteceği ‘Osmanlı&Karma Sanat Eserleri’ müzayedesinde en çok dikkat çeken eserler arasında Sultan Abdülmecid Han’ın kendi eliyle yazdığı dikdörtgen formlu, dış cephesi yeşil renkte tezhiplenmiş, merkezi nesih kıt’a yazılmış eseri yer alıyor.