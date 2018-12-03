Osmanlı mirası küllerinden doğuyor

Bosna Hersek’in doğusundaki Foça şehrinde Hasan Nezir tarafından 1549’da inşa edilen ancak 1992’de Sırp birlikleri tarafından ortadan kaldırılan Alaca Camii’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Savaşı sırasında Sırp askerler tarafından dinamitlenerek temeline kadar yıkılan tarihi Alaca Camisi’nin küllerinden doğmasını sağlayacak rekonstrüksiyon (yeniden kurma) çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini, sürecin nisan-mayıs ayı gibi tamamlanacağını bildirdi.

5-6 AY İÇİNDE TESLİM

Bosna Savaşı sırasında Sırp askerlerince dinamitlenerek temeline kadar yıkılan Alaca Camii’nde çalışmaların artık son aşamaya geldiğine işaret eden Ertem, “Tahmin ediyorum ki 5-6 ay içerisinde çevre düzenlemesi ve iç düzenlemeleriyle birlikte tamamlayıp Bosna Hersek İslam Birliği’ne teslim edeceğiz” dedi. Alaca Camisi’nin önemini en iyi bölgede yaşayan Boşnak vatandaşların bildiğini vurgulayan Ertem, “90’lı yıllarda yaşanan Bosna Savaşı’nda Alaca Camisi tamamen yerle bir olmuştu. Hatta yeniden inşa edilmesin diye taşları da çeşitli yerlere atılmıştı. Buradaki Bosnalı kardeşlerimiz o taşları buldular ve bizimle temasa geçtiler. Türkiye ile yapılan bu temas sonrasında da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak buranın rekonstrüksiyonuna karar verdik” diye konuştu.