Osmanlı mirası küllerinden doğuyor
Osmanlı İmparatorluğu’nun Bosna Hersek’e bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak kabul edilen ve 1992’de Sırplar tarafından dinamitlenerek temeline kadar yıkılan Alaca Camii’nde onarım çalışmalarında sona gelindi.
Bosna Hersek’in doğusundaki Foça şehrinde Hasan Nezir tarafından 1549’da inşa edilen ancak 1992’de Sırp birlikleri tarafından ortadan kaldırılan Alaca Camii’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Savaşı sırasında Sırp askerler tarafından dinamitlenerek temeline kadar yıkılan tarihi Alaca Camisi’nin küllerinden doğmasını sağlayacak rekonstrüksiyon (yeniden kurma) çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini, sürecin nisan-mayıs ayı gibi tamamlanacağını bildirdi.
5-6 AY İÇİNDE TESLİM
Bosna Savaşı sırasında Sırp askerlerince dinamitlenerek temeline kadar yıkılan Alaca Camii’nde çalışmaların artık son aşamaya geldiğine işaret eden Ertem, “Tahmin ediyorum ki 5-6 ay içerisinde çevre düzenlemesi ve iç düzenlemeleriyle birlikte tamamlayıp Bosna Hersek İslam Birliği’ne teslim edeceğiz” dedi. Alaca Camisi’nin önemini en iyi bölgede yaşayan Boşnak vatandaşların bildiğini vurgulayan Ertem, “90’lı yıllarda yaşanan Bosna Savaşı’nda Alaca Camisi tamamen yerle bir olmuştu. Hatta yeniden inşa edilmesin diye taşları da çeşitli yerlere atılmıştı. Buradaki Bosnalı kardeşlerimiz o taşları buldular ve bizimle temasa geçtiler. Türkiye ile yapılan bu temas sonrasında da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak buranın rekonstrüksiyonuna karar verdik” diye konuştu.
Aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Alaca Camisi’nin, taşları ülkenin batısındaki Mostar’dan getirildi.
TAŞLAR MOSTAR’DAN
Temeline kadar yok edilen Alaca Camisi’nin bulunduğu alanda yaklaşık 5 yıl önce taş koyma merasimini gerçekleştirdiklerini anlatan Ertem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alaca Camisi’ndeki çalışmalar zor geçti. Biz birebir aslına uygun olsun diye taş analizleri yaptık ve burada yakındaki daha önce hiç kullanılmayan bir taş ocağını canlandırdık. Oradan taş almaya gayret ettik. Fakat oradaki taşlar da yeterli gelmeyince bu kez Mostar’dan aynı malzeme analizine uygun taşlar bulduk ve o taşları kullanarak buradaki restorasyonu gerçekleştirdik. Yani Bosna’nın doğusundaki bir caminin taşlarını Bosna’nın batısından, Mostar’dan getirdik. Bu gerçekten külfetli ve maliyetli bir işti. Ama geldiğimiz nokta çok sevindirici ve inanıyorum ki Bosnalı kardeşlerimiz de gelinen bu sonuçtan memnunlar.” Bosna Hersek’te savaşta yıkılan birkaç camide daha rekonstrüksiyon çalışmalarını yürüttüklerini belirten Ertem, ecdadın eserlerini ayağa kaldırmak için bütün gayretlerini ortaya koyduklarını ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.