Osmanlı müzayedesine büyük ilgi

Müzayedede, Osmanlı saray işi seccade ve hat yazı seti, üzerinde Fatiha Suresi yazılı İşlemeli Kâbe Örtüsü, Nasreddin Şah’a ait Sultani İşlemeli Şal, Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimiz’in Türbe-i Şerifleri’nin penceresinin üst kısmına konulan Medine Münevver Örtüsü gibi birçok önemli parça açık artırmaya çıktı. Ercan Tepe’nin yönettiği ve büyük ilgi gören ‘Osmanlı&Karma Sanat Eserleri’ müzayedesinde en çok dikkat çeken eserler arasında Sultan Abdülmecid Han’ın kendi eliyle yazılan dikdörtgen formlu, dış cephesi yeşil renkte tezhiplenmiş, merkezi nesih kıt’a yazılmış eseri yer aldı. Bu eser 120 bin liraya satıldı. Yahya Hilmi Efendi’nin Hilye-i Şerifi ise 135 bin liraya alıcı buldu.