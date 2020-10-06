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Yaşam

Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeleri ilaç kutusuna sakladılar: 2 gözaltı

Ardahan'ın Göle ilçesinde ilaç kutusu içinde saklı, Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeler bulundu. Jandarma ekipleri, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

IHA06 Ekim 2020 Salı 00:29 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 00:29
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesine tarihi sikke götürüldüğü yönündeki istihbaratı değerlendirerek, bölgede yol kontrolü yaptı. Adana’dan geldiği belirlenen 01 RU 474 plakalı otomobilde özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, aracın koltuklarına saklı vaziyette ilaç kutularına doldurulmuş Bizans ve Osmanlı dönemine ait 1376 adet tarihi sikkeyi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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