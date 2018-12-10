Osmanlı yakıp yıkmadı tam tersine inşa ve ihya etti

Hırvatistan’da yeni çıkan “Ezan” isimli romanında Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın dönemini kaleme alan Hırvat yazar İvana Sojat, Osmanlıların fethettikleri yerleri yakıp yıkmadığını, aksine inşa ve ihya ettiğini söyledi. Roman yazma fikrinin bir Osmanlı mezarı ziyareti sonrasında ortaya çıktığını anlatan Sojat, romanındaki ana kahramanın İbrahim isimli bir devşirme olduğunu aktararak, adı bir zamanlar Luka olan bu çocuğun, devşirme olarak Payitaht’a götürüldüğünü ve burada İbrahim adında bir yeniçeri olduğunu anlattı. Hırvat yazar, İbrahim’in oğluna anlattığı hikayeler üzerine kurduğu romanını yazarken, herhangi bir yanlışa mahal vermemek için dervişlere ve o dönemi araştıran arkadaşlarına danıştığını dile getirdi.

BİZİM HOŞGÖRÜŞÜZLÜĞÜMÜZ

16. yüzyılın kanlı bir dönem olduğunu anımsatan Sojat, “Ancak burada önemli bir husus var ki o da dönemi kana bulayanın Osmanlılar değil, Hristiyanlar arasında katliamlara neden olan ihtilal ve ihtilal karşıtı hareketler olduğudur” ifadelerini kullandı.

Balkanlar’da Osmanlıları konu alan birçok edebi eserde suçluların kazığa oturtularak cezalandırıldığının anlatıldığına dikkati çeken Sojat, bu tür bir cezalandırma sisteminin, aslında Balkanlar’ın eski topluluklarından Ulahlara ait olduğunu vurguladı.

Hırvatistan’ın Slavonya bölgesinde Osmanlı döneminde inşa edilmiş beş cami olduğuna işaret eden Sojat, “Bu camilerden hiçbiri günümüze ulaşmadı. Bu da bizim hoşgörü seviyemizin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

‘Devşirme sistemi’ feodalizmden kaçıştı