Osmanoğlu’ndan yeni sergi
Sultan II. Abülhamid’in torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, 2010 yılında Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde açtığı 36 yağlı boya tablodan oluşan “Bu Gözler Kimin?” adlı sergisinden sonra, 2019 yılının ilk aylarında Türkiye’nin önde gelen uluslararası çağdaş sanat galerisi Gama Art Gallery’de sergi açmaya hazırlanıyor.
Farklı malzemeler, akrilik ve yağlı boya kullanarak yaptığı çalışmalardan oluşan çağdaş sanatın çarpıcı örneklerinin yer alacağı sergide, Fransa’da yaşayan dört yaşındaki torunu Anna Su’nun da çalışmaları yer alacak. Sanatçının koleksiyonunda dünyanın son yıllarda geldiği karmaşa ve karamsarlığın dışına çıkmanın gerektiğini anlatan 15 eser var.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.