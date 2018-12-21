Osmanoğlu’ndan yeni sergi

Farklı malzemeler, akrilik ve yağlı boya kullanarak yaptığı çalışmalardan oluşan çağdaş sanatın çarpıcı örneklerinin yer alacağı sergide, Fransa’da yaşayan dört yaşındaki torunu Anna Su’nun da çalışmaları yer alacak. Sanatçının koleksiyonunda dünyanın son yıllarda geldiği karmaşa ve karamsarlığın dışına çıkmanın gerektiğini anlatan 15 eser var.